Зеленский расширил санкции СНБО против Шария и Гужвы

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым расширил санкции против блоггера Анатолия Шария, журналиста Игоря Гужвы и пособников оккупантов. Фото: rnbo.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны, которым расширяются санкции против блогера Анатолия Шария и журналиста Игоря Гужвы.

Также изменены пакеты санкций против пособников оккупантов в Крыму и на Донбассе, сообщается на сайте Офиса президента.

Согласно тексту решения, СНБО внесла изменения в пакеты санкций в отношении Анатолия Шария, Ольги Шарий, Аллы Бондаренко и ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет".

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Изменены санкции в отношении Игоря Гужвы, который, как считается, контролирует сайт "Страна.UA", Анны Солнцевой и Любови Лукашиной.

Кроме основных доменов "Шарий.Нет" и "Страна.UA", заблокируют доступ и к веб-ресурсам и сервисам, идентичным по содержанию.

Кроме того, были изменены пакеты санкций против заместителя так называемого "генерального прокурора ЛНР" Вадима Лященко и трех членов "территориальных избирательных комиссий" в Крыму.

Совет нацбезопасности в августе 2021 года ввел санкции против пропагандистов 43-летнего Анатолия Шария, его супруги 32-летней Ольги, главного редактора пророссийского издания "Страна.UA" 47-летнего Игоря Гужвы. Также в санкционный список попали Алла Бондаренко, Галина Солнцева и Любовь Лукашина. Последние две связаны с Гужвой. На Солнцеву зарегистрировали ООО "Ласмак", владеющее изданием "Страна.UA".