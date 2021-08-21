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суббота, 21 августа 2021 17:09

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Шариев и Гужвы

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Шариев и Гужвы
Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Шариев и Гужвы. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда лиц, среди которых Анатолий Шарий и Игорь Гужва.

На сайте президента опубликовали указы от 20 августа о том, чтобы ввести в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Указы вступают в силу со дня опубликования.

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В приложениях к указов среди тех, против кого вводятся санкции, - Гужва, Анатолий Шарий и его жена Ольга.

Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет санкции против пропагандистов Анатолия и Ольги Шарий и Игоря Гужви.

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21
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