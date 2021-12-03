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пятница, 03 декабря 2021 21:37

Евросоюз даст Украине €1,4 млн на укрепление границы

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Евросоюз даст Украине €1,4 млн на укрепление границы
Евросоюз выделит Украине 1,4 млн евро на укрепление границы с Беларусью. Фото: МВД

Евросоюз выделит на обустройство границы Украины с Беларусью €1,4 млн.

В течение нескольких месяцев сумма пособия будет увеличена, сообщили в департаменте коммуникации МВД.

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Отмечается, что речь о выделении помощи Украине по укреплению границы шла на встрече Дениса Монастырского с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

"Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для безотлагательного обустройства украино-белорусского участка границы", - цитирует пресс-служба Монастырского.

19 ноября глава МВД Монастырский заявлял об "интеллектуальной" границе с Беларусью и РФ. На границе с Россией обещали ставить башни, бетонные стены, канавы, слежки с беспилотников, показывали слайды.

Для финансирования в бюджете на следующий год нужно 17 млрд., говорил министр. Построить госграницу с РФ и Беларусью обещали через два года.

Из анонсированных властями 17 млрд грн на строительство "интеллектуальной" границы с РФ и Белоруссией в государственном бюджете на 2022 год выделили всего 900 млн.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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