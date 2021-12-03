Евросоюз даст Украине €1,4 млн на укрепление границы

Евросоюз выделит на обустройство границы Украины с Беларусью €1,4 млн.

В течение нескольких месяцев сумма пособия будет увеличена, сообщили в департаменте коммуникации МВД.

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Отмечается, что речь о выделении помощи Украине по укреплению границы шла на встрече Дениса Монастырского с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

"Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для безотлагательного обустройства украино-белорусского участка границы", - цитирует пресс-служба Монастырского.

19 ноября глава МВД Монастырский заявлял об "интеллектуальной" границе с Беларусью и РФ. На границе с Россией обещали ставить башни, бетонные стены, канавы, слежки с беспилотников, показывали слайды.

Для финансирования в бюджете на следующий год нужно 17 млрд., говорил министр. Построить госграницу с РФ и Беларусью обещали через два года.

Из анонсированных властями 17 млрд грн на строительство "интеллектуальной" границы с РФ и Белоруссией в государственном бюджете на 2022 год выделили всего 900 млн.