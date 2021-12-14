Европа фиксирует рекорд заболеваемости на Covid-19

В настоящее время в Европе фиксируют наибольший показатель заболеваемости в мире коронавирусом за все время пандемии.
Об этом на брифинге рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганичекно, сообщает Gazeta.ua.
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"В Европе появляются признаки стабилизации (количества заболеваемости, - авт.), но уровень заболеваемости остается очень высоким", - сказал Ганиченко.
В Украине же наблюдается спад количества инфицированных – за последние пять недель показатель уменьшился на 17%.
Однако Западная Украина находится в зоне риска повторного роста.
Одной из причин является низкий уровень вакцинации: топ-5 областей с самыми низкими показателями уровня прививки – западные.
Критическая ситуация в Закарпатской области, которая превышает уровень госпитализации у 60 человек на 100 тысяч населения, и в Волынской, которая в 2 раза больше средней по стране заболеваемости.
За прошедшие сутки выявили 7283 новых случаев коронавируса. Из них детей – 566, медработников – 134.
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