Коронавирус за сутки убил 387 больных в Украине - на какие регионы наседает недуг

За прошедшие сутки, 13 декабря, выявили 7283 новых случаев коронавируса. Из них детей – 566, медработников – 134.
Умерло 387 больных. Выздоровели 27 130 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за прошедшие сутки 129 742 человека вакцинировали против Covid-19. Первую дозу получили 42 956 желающих, полностью иммунизированы – 86 786 граждан.
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"С начала вакцинальной кампании привит 14 174 401 человек, из них получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек", – добавили в Минздраве.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1066;
Винницкая область – 100;
Волынская область – 365;
Днепропетровская область – 299;
Донецкая область – 541;
Житомирская область – 37;
Закарпатская область – 273;
Запорожская область – 405;
Ивано-Франковская область – 164;
Киевская область – 374;
Кировоградская область – 153;
Луганская область – 144;
Львовская область – 169;
Николаевская область – 309;
Одесская область – 404;
Полтавская область – 751;
Ровенская область – 246;
Сумская область – 144;
Тернопольская область – 85;
Харьковская область – 177;
Херсонская область – 21;
Хмельницкая область – 234;
Черкасская область – 602;
Черновицкая область – 90;
Черниговская область – 130.
15 декабря Винницкая и Хмельницкая области переходят в желтый уровень эпидемической опасности. Решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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