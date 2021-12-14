Коронавирус за сутки убил 387 больных в Украине - на какие регионы наседает недуг

13 декабря от осложнений коронавирусной болезни скончались 387 украинцев. С начала пандемии в Украине вирус унес жизни более 91 тыс. человек. Фото: Минздрав Украины

За прошедшие сутки, 13 декабря, выявили 7283 новых случаев коронавируса. Из них детей – 566, медработников – 134.

Умерло 387 больных. Выздоровели 27 130 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за прошедшие сутки 129 742 человека вакцинировали против Covid-19. Первую дозу получили 42 956 желающих, полностью иммунизированы – 86 786 граждан.

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"С начала вакцинальной кампании привит 14 174 401 человек, из них получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек", – добавили в Минздраве.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1066;

Винницкая область – 100;

Волынская область – 365;

Днепропетровская область – 299;

Донецкая область – 541;

Житомирская область – 37;

Закарпатская область – 273;

Запорожская область – 405;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область – 374;

Кировоградская область – 153;

Луганская область – 144;

Львовская область – 169;

Николаевская область – 309;

Одесская область – 404;

Полтавская область – 751;

Ровенская область – 246;

Сумская область – 144;

Тернопольская область – 85;

Харьковская область – 177;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 234;

Черкасская область – 602;

Черновицкая область – 90;

Черниговская область – 130.

15 декабря Винницкая и Хмельницкая области переходят в желтый уровень эпидемической опасности. Решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.