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четверг, 14 октября 2021 14:25

Это возможность получить классный карьерный старт – ректор "Метинвест Политехники" о WorldSkills Ukraine.

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Это возможность получить классный карьерный старт – ректор &quot;Метинвест Политехники&quot; о WorldSkills Ukraine.
Соревнования среди молодых специалистов и школьников проходят в 18 компетенциях. Фото: 5.ua

В Мариуполе закончился региональный отбор участников Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine для молодых специалистов и школьников.

Соревновались в 18 компетенциях. Токари, слесари, электромонтеры, машинисты и сварщики – демонстрировали свои навыки в установленное время.

"Я соревновался в компетенции "Подъем и перемещение грузов"... Даже если ты не выиграешь, все равно себя покажешь. Возможно, для себя что-то новое узнаешь. Но в моем случае, я надеялся победить и я победил", – говорит победитель регионального отбора Кирьякулов Юрий.

"Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы молодежь или непосредственно после учебных заведений, или пройдя определенную практику на производстве, приходила к нам. Чтобы учились, развивали свои таланты и становились все успешнее и успешнее. И получали действительно классный карьерный старт", – заверил ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный.

Поддержка конкурса WorldSkills Ukraine еще раз подтверждает – "Метинвест" последовательно помогает реформировать техническое образование в стране. При поддержке Группы реализовано 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов. В общем, за 15 лет своей работы "Метинвест" направил в развитие украинского образования 180 млн грн.

5 канал
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