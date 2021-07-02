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пятница, 02 июля 2021 08:43

"Это не жизнь, а ад" - селян замучила вездесущая тырса

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&quot;Это не жизнь, а ад&quot; - селян замучила вездесущая тырса
Селяни жаліються на гору тирси через сусіднє підприємство. Фото: pixabay.com

Жители села Коровичи Коростенского района Житомирской области жалуются на кучи опилок на своих дворах из предприятие по переработке древесины по соседству.

Оно начало производить паллеты четыре года назад. Опилки оставляют на улице, поэтому их постоянно или разносит ветер, или смывает дождь, передает ТСН.

"Каждый вечер у нас там снег идет. И каждый день мы дышим этой опилками", - жалуются местные жители.

Виктору Бацману на днях лопнуло терпение. Он собрал все древесные отходы и трактором отвез на предприятие. Там заявили, что опилки не их. Тогда мужчина вызвал полицию.

"Как дождь или ветр - опилки во дворе. Глаза засыпает повсюду. Залетает в каждую щель. Это не жизнь, а ад. Ответственных нет. Только я, потому что живу там", - сказал Бацман .

Опилки попадают и в колодцы, загрязняя воду.

"Если пьешь, то чувствуешь и запах, и вкус опилок. Другой нет. Дома мы эту воду ребенку кипятим", - говорит Валентина Мосийчук.

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На закрытых воротах предприятия разместили надпись "Не работает" и номер телефона, по которому никто не отвечает. Год назад суд принял решение о приостановлении работы завода, однако реальность иная. Государственные органы власти признают, что там постоянные превышения шума и пыли, но заявляют, что все рычаги влияния уже использовали.

"Директор предприятия был привлечен к административной ответственности. Однако там небольшие штрафы. Держпродслужба написала заявление о привлечении директора к уголовной ответственности за умышленное неисполнение судебного постановления. Решение еще не получили", - пояснила юрисконсультка ГУ Держпродслужбы в Житомирской области Анна Волотивська.

Отходы сахарного завода в райцентре Гайсин Винницкой области грузовиками вывозили с августа в лес. Сбрасывали в бывшие ракетные шахты возле села Тарасовка Гайсинского района. Крестьяне жалуются на вонь. Вода в колодцах испортилась, говорят. Территория бывших шахт принадлежит Гайсинском лесному хозяйству.

В полиции отмечают, что не могут зайти на территорию предприятия без согласия собственника.

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Дата
02
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