"Есть перспектива, что Вика станет на ноги" - мать на лечение дочери умоляет о помощи

Автор: Фото предоставлено Татьяной Маслий 6-летняя Виктория Четвертак из Запорожья имеет эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. Стоимость очередной реабилитации и проживания составляет 50 тыс. грн.

6-летней Виктории Четвертак из Запорожья лечат эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. Ребенок нуждается в постоянной реабилитации. На очередной курс нужна помощь.

"Вика родилась недоношенной, синей. По словам врачей - "безнадежной". Но мы ездим на реабилитации, занимаемся дома. Наилучшие результаты - после столичного центра "Бобат", - рассказала Gazeta.ua мать Татьяна Маслий. - Вика самостоятельно сидит, увереннее держит спину, голову, переворачивается, больше работают руки. Дочь уже контактирует с людьми. Есть перспектива, что Вика встанет на ноги. Но у нее проблемы в плане эпилепсии. Мы сдали генетический анализ, результат будет через 90 дней. В январе мы должны быть на очередной реабилитации. Деньги нужно собирать уже сейчас".

Стоимость курса вместе с проживанием составляет 50 тыс. грн.

"Сейчас Вика занимается в нашем городе со столичными специалистами, приехавшими в Запорожье. У нас хорошие результаты. Вике уже назначили ходунки, чтобы ставить ее на ноги. Это большая победа для лежащего ребенка. Мы не можем упустить январский курс реабилитации. Благодаря неравнодушным людям часть суммы уже собрали. Просим помочь собрать остальную. Потому что родных у нас нет", - говорит Татьяна Маслий.

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Реквизиты для помощи:

карточка Приватбанка: 4731 2196 4217 0421 или Монобанка: 5375 4141 1224 5211 (Маслий Татьяна Степановна).