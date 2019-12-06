Есть чем гордиться: 7 впечатляющих фактов о ВСУ

6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил. В этом году украинская армия отпразднует его уже 26-й раз.

За эти годы наши войска очень изменились. Унаследовав от СССР одно из самых мощных войск в Европе, Украина практически потеряла его до момента аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии России на востоке страны в 2014 году. Однако за прошедшие с тех пор 5 лет ВСУ были заметно реформированы. В качестве доказательства приводят 7 впечатляющих фактов, пишет НВ.

Автор: expres.online ВСУ занимают 29 место в списке 137 самых мощных армий мира

1. Украинская армия входит в топ-30 сильнейших в мире

Согласно рейтингу Global Firepower Index 2019, ВСУ занимают 29 место в списке 137 самых мощных армий мира (первые три позиции - США, Россия и Китай). Это лучшая позиция среди европейских стран, не входящих в состав НАТО.

Рейтинг учитывает человеческие ресурсы страны; актуальную мощность ее сухопутных, военно-морских и воздушных войск; логистические возможности государства; топливные ресурсы; финансовые возможности и расходы на оборону, а также географию.

Так близко 15,6 млн украинцев с 44 млн населения теоретически пригодны к военной службе (более 35%), а призывного возраста ежегодно достигают 470 тыс. мужчин.

Автор: shatilin.com 370 тыс. украинцев получили статус участника боевых действий

2. За 5 лет проведения АТО/ООС численность ВСУ выросла на 75%

К началу войны на Донбассе украинская армия насчитывала около 140 тыс. человек, сейчас численность ВСУ составляет 250 тыс. человек.

В сентябре 2019 новый министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что сокращать штат в армии не планируют.

Автор: enigma.ua Численность ВСУ составляет 250 тыс. человек

3. Количество участников боевых действий на Донбассе вдвое выше количества украинцев, воевавших в Афганистане

С начала вторжения российских войск в восточные области Украины в 2014 году как минимум 370 тыс. украинцев получили статус участника боевых действий.

Такие данные по состоянию на 1 июля 2019 обнародовало Министерство по делам ветеранов.

Для сравнения - за 10 лет войны СССР в Афганистане (1979 - 1989) ее участниками стали почти 160 тыс. украинцев.

Боевой опыт называют одной из главных отличительных черт современной украинской армии. Экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко отметил, что до 25% молодых офицеров-выпускников уже имеют боевой опыт, который приобрели еще в статусе солдат и сержантов. Большинство из них - военные срочной службы или службы по контракту, которые принимали участие в боевых действиях.

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"Эти люди пришли в армию сознательно. Они выбирали свою профессию, точно зная, что их ждет, какие угрозы и какие могут возникнуть проблемы во время службы", - отмечал Муженко.

Автор: censor.net.ua Украинская армия миллион резервистов

4. По количеству резервистов Украина опережает США

Global Firepower Index 2018 оценивает общее число резервистов украинской армии в 1 млн человек. Так Украина занимает 9 место в мире, опережая даже США (10 позиция). Более мощный военный резерв имеют только КНДР (6,3 млн человек), Южная Корея (5,2 млнчеловек), Вьетнам (5 млн человек), а также Россия, Индия, Тайвань, Бразилия и Куба.

5. Почти четверть общего состава ВСУ - женщины

Из общей численности ВСУ 22% (более 55 тыс.) составляют женщины. Из них 27 тыс. - военнослужащие, а остальные - гражданские штатные сотрудницы.

Почти 3,4 тыс. украинок-военных имеют офицерские звания. Из них почти 1 тыс. - военнослужащие старшего офицерского состава.

Автор: unian.net Почти 3,4 тыс. украинок-военных имеют офицерские звания

6. Украина отказалась от советских воинских званий в пользу стандартам НАТО

29 ноября 2019 президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект № 0906, которым введен в украинской армии современную систему воинских званий.

Этот документ отменяет принятые еще в советской армии воинские звания прапорщик и старший прапорщик (на флоте - мичман, старший мичман). Вместо этого вводятся новые звания: рекрут, штаб-сержант (штаб-старшина в ВМС), мастер-сержант и главный мастер-сержант (на флоте - старший мастер-старшина, главный мастер-старшина).

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Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.

Автор: unian.net Почти 3,4 тыс. украинок-военных имеют офицерские звания

7. Украинская армия - лидер общественного доверия

ВСУ занимают первое место среди государственных и общественных институтов, которым доверяют украинцы.

По данным опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного в начале ноября 2019 года, 70% респондентов заявили, что доверяют украинской армии.

Для сравнения - церкви доверяют 65% опрошенных, Нацгвардии - 58%, СМИ - 54%.

В опросе принимали участие почти 2 тыс. респондентов взрослого возроста. Исследование провели во всех регионах, кроме Крыма и ОРДЛО.

Вооруженные силы Украины - это воинское формирование, которое защищает независимость и территориальную целостность от внешней агрессии. Охраняют водные, подводные и воздушные границы нашего государства. Закон о функции и обязанности ВСУ закреплен в Конституции Украины. В ВСУ принадлежат Сухопутные войска - армейская авиация и аэромобильные войска, механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, высокомобильные десантные войска и Войска противовоздушной обороны Силы специальных операций и Десантно-штурмовые войска Украины, Воздушные и Военно-морские силы Украины.