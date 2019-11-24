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воскресенье, 24 ноября 2019 11:32

ВСУ "покошмарили" боевиков: украинский офицер рассказал о потерях

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ВСУ &quot;покошмарили&quot; боевиков: украинский офицер рассказал о потерях
Боевики в Донбассе получили ответ на обстрелы. Фото - ТСН

Противник атаковал позиции украинской армии.

Однако сам напоролся на жесткий "ответ" и понес очередные потери. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

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"Потери российско-оккупационных войск за 22 - 23 ноября составили: безвозвратные (200) - 4 человека (3 и 4 омсбр), санитарные (300) - два человека (1 и 3 омсбр)", - написал он.

В штабе Объединенных сил не раз заявляли, что украинские военные не ведут обстрелы в сторону боевиков. А открывают огонь только в ответ на провокации врага.

В зоне боевых действий на Донбассе погиб террорист ДНР Денис Коверяк с позывным "Дес". Родом из Горловки Донецкой области, "служил" в боевиков ДНР огнеметчик. Второй уничтоженный боевик - 42-летний Александр Нартов по прозвищу "Свят". Родом из Марьинки.

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24
ноября

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