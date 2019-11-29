Зеленский ввел новые воинские звания

Украинскую армию готовят к стандартам НАТО и переходу на профессиональную основу. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в уставы Вооруженных сил и ряда законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга гражданами.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

17 октября парламент проголосовал за новую шкалу воинских званий для сержантского и старшинского состава.

Отменяются воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные - "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"), пишет "Інтерфакс-Україна"

Также предусматривается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.

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Закон вносит изменения в уставы ВСУ и законы "О воинской обязанности и военной службе", "О военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины".

В пояснительной записке закона сказано, что он усовершенствует порядок выполнения воинского долга гражданами;

введет новые воинские звания сержантского и старшинского состава, обеспечив их соответствие стандартам НАТО;

повысит роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач;

создаст дополнительные мотивационные факторы для прохождения гражданами военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца.

Бюджет армии в 2020 году будет самым большим со времен независимости Украины, заявлял министр обороны Андрей Загороднюк. На безопасность и оборону выделяется 5,45% прогнозируемого ВВП - это 245,8 млрд грн, из которых 136 млрд грн - на оборону.