Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук

Олег Рибачук: Сейчас 85 процентов депутатов представляют в Верховной Раде Печерские холмы, а не всю Украину. ФОТО: Тарас ПОДОЛЯН

Разговоры о том, что нет идеальных избирательных систем - манипуляция. Украина не может идти в Европу с избирательным законом Януковича.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал председатель общественной организации "Центр UA" Олег Рыбачук.

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"У нас были разные избирательные системы: с закрытыми списками, мажоритарка, полностью партийная. Но при каждой из них у избирателей было мало влияли на состав парламента. Янукович ввел эту гибридную систему, когда понял, что Партия регионов не сможет честно победить. Вернул мажоритарщиков. Мне говорят, что все президенты так делали. Но все они жили в других Украинах. Нынешняя такого не воспринимает. Порошенко, через душу которого пролетают ангелы Небесной сотни, чуть не плачет, когда говорит о них. Наверное, сам верит в то, что говорит. Мы идем в Европейский Союз и НАТО. И тут вдруг оказывается, что такой президент не может привести нас в Европу без закона Януковича", - говорит он.

Граждане Украины понимают, что мажоритарку нужно отменять.

"Сначала говорили, что украинцам все равно:"Нет идеальных избирательных систем". Очень классная технология. Вместо шоколада тебя поливают дерьмом, оно затвердевает. Ты привыкаешь жить в затвердевшем дерьме и через трубочку дышать свежим воздухом. А оказывается, украинцы прекрасно понимают, что мажоритарку надо отменить. Нужно, чтобы избиратели определяли, кого они хотят видеть в парламенте. Потому что сейчас 85 процентов депутатов представляют в Верховной Раде Печерские холмы, а не всю Украину.

Президент, коалиция, избиратели хотят эту систему изменить. Венецианская комиссия рекомендует то же. Почему же этот пазл до сих пор не сложился? Меня спрашивали, как заставим их проголосовать? Так появилась акция "17.10" (17 октября 2017 около 4 тыс. активистов требовали возле Верховной Рады принять новый закон о выборах народных депутатов. За него проголосовали в первом чтении. Среди требований были также: создание Антикоррупционного суда и отмены депутатской неприкосновенности. - Gazeta.ua). Скоро будет акция "17.05" в Киеве и в регионах (запланирована на 15 и 17 мая в поддержку новой реформы. - Gazeta.ua)", - говорит Рыбачук.

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Выборы по старой системе опасные для суверенитета страны, считает бывший политик.

"Провал избирательной реформы - это сценарий развала Украины. Власть не получит кредита доверия. В обществе огромный уровень агрессии. Путин хорошо знает, как на этом играть. Украинцы будут уничтожать украинцев. Кремль будет делать это нашими же руками.

Политики - это ящерицы. Если наступаешь на хвост - она ​​отбрасывает его, чтобы не потерять все. Президент теряет европейскость и отстаивает неприкосновенность коррупционных "любих друзів" - Игоря Кононенко, Александра Грановского (народные депутаты и бизнесмены. - Gazeta.ua) и иже с ними. Это сыграет на пользу его оппоненту", - подытожил он.

Полное интервью с Олегом Рыбачуком читайте в журнале "Країна" от 17 мая.