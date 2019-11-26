"Если МВФ поставит ультиматум" - рассказали, поссорится ли Зеленский с Коломойским

Александр Кочетков: если Игорь Валерьевич купит всех "зеленых" депутатов и прикажет им не голосовать за рынок земли, Владимир Александрович может обидеться. Фото: Прямой

Президент Владимир Зеленский может прекратить свою дружбу с олигархом Коломойским.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Александр Кочетков.

"Это может произойти, если Международный валютный фонд поставит ультиматум: хочешь финансовой помощи - Коломойский должен покинуть страну", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политолог: Портнов работает на Коломойского - охотится на Порошенко и его команду

Еще один вариант, если Коломойский выкинет что-то такое, что очень серьезно повредит интересам Зеленского, говорит Александр Кочетков.

"Президент поднимает на хоругви две вещи - мир и землю. Хочет войти в учебники по истории. Поэтому, например, если Игорь Валерьевич купит всех "зеленых" депутатов и прикажет им не голосовать за рынок земли, Владимир Александрович может обидеться. Но это маловероятно", - добавляет политолог.

Полное интервью с Александром Кочетковым читайте в журнале "Країна" от 28 ноября.