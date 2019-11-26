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четверг, 28 ноября 2019 20:23

"Если МВФ поставит ультиматум" - рассказали, поссорится ли Зеленский с Коломойским

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&quot;Если МВФ поставит ультиматум&quot; - рассказали, поссорится ли Зеленский с Коломойским
Александр Кочетков: если Игорь Валерьевич купит всех "зеленых" депутатов и прикажет им не голосовать за рынок земли, Владимир Александрович может обидеться. Фото: Прямой

Президент Владимир Зеленский может прекратить свою дружбу с олигархом Коломойским.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Александр Кочетков.

"Это может произойти, если Международный валютный фонд поставит ультиматум: хочешь финансовой помощи - Коломойский должен покинуть страну", - считает эксперт.

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Еще один вариант, если Коломойский выкинет что-то такое, что очень серьезно повредит интересам Зеленского, говорит Александр Кочетков.

"Президент поднимает на хоругви две вещи - мир и землю. Хочет войти в учебники по истории. Поэтому, например, если Игорь Валерьевич купит всех "зеленых" депутатов и прикажет им не голосовать за рынок земли, Владимир Александрович может обидеться. Но это маловероятно", - добавляет политолог.

Полное интервью с Александром Кочетковым читайте в журнале "Країна" от 28 ноября.

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28
ноября

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