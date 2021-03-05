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пятница, 05 марта 2021 02:05

Еще одну российскую актрису и модель не пустили в Украину

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Еще одну российскую актрису и модель не пустили в Украину
Российскую актрису Елену Галицыну остановили на украинской границе. Фото: Соцсети

Государственная пограничная служба на три года запретили въезд в Украину российской фотомодели и актрисе, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым. Пограничники отказалась называть имени гражданки России, однако, по данным Общественного, это 49-летняя Елена Иванова-Галицына.

"Несколько раз иностранка, которая является российской фотомоделью и актрисой, незаконно попадала на украинский полуостров, где находилась с целью отдыха. На временно оккупированной Россией территории Украины она въезжала и автомобилем через Керченский мост и авиарейсом", - говорится в сообщении прессслужбы пограничников.

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Россиянка прилетела в аэропорт "Борисполь" вечером 3 марта рейсом из Минска. По ее словам, в Украину она ехала в личных целях. Однако в ходе оформления пограничники установили, что женщина неоднократно нарушала украинское законодательство, ведь не придерживалась порядка въезда-выезда в оккупированный Крым.

"Из-за нарушения законодательства гражданка Российской Федерации не смогла пересечь государственную границу Украины и получила от пограничников запрет въезда в нашу страну сроком на 3 года", - добавили пограничники.

Россиянку вернули обратным рейсом в Минск.

Иванова-Галицына родилась в Беларуси. С 16 лет участвовала в показах и фотосессиях по всему миру. Играла в российском "Театре народного актера", впоследствии стала играть в фильмах и видеоклипах, а также записывать дуэтные песни с российскими исполнителями в жанре поп-музыки.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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