Еще одно государство отменило визы для украинцев

Эквадор отменил визы для украинцев. Фото: tcc.com.ua

Украина заключила новый договор с Эквадором, находящимся в Латинской Америке.

Теперь украинцы смогут ездить туда без виз, сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

"Подписано! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет безвиз. Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал он.

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Колумбия отменила визы для граждан Украины.Переговоры о подписании двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии началась в апреле 2018-го.