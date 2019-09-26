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четверг, 26 сентября 2019 10:21

Еще одно государство отменило визы для украинцев

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Еще одно государство отменило визы для украинцев
Эквадор отменил визы для украинцев. Фото: tcc.com.ua

Украина заключила новый договор с Эквадором, находящимся в Латинской Америке.

Теперь украинцы смогут ездить туда без виз, сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

"Подписано! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет безвиз. Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал он.

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Колумбия отменила визы для граждан Украины.Переговоры о подписании двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии началась в апреле 2018-го.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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