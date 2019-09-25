Украинцы получили безвиз от еще одной страны

Колумбия "открыла двери" для украинцев. Фото: ЄП

Колумбия отменила визы для граждан Украины.

О подписании соответствующего соглашения с колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухио сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Переговоры о подписании двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии началась в апреле 2018 года.

Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою @CarlosHolmesTru. Тим часом продовжуємо нашу роботу в Нью-Йорку. Далі буде! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 24, 2019

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Безвизовый режим с Европейским Союзом действует в Украине уже более двух лет - с 11 июня 2017 года.