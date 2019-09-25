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среда, 25 сентября 2019 04:30

Украинцы получили безвиз от еще одной страны

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Украинцы получили безвиз от еще одной страны
Колумбия "открыла двери" для украинцев. Фото: ЄП

Колумбия отменила визы для граждан Украины.

О подписании соответствующего соглашения с колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухио сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Переговоры о подписании двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии началась в апреле 2018 года.

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Безвизовый режим с Европейским Союзом действует в Украине уже более двух лет - с 11 июня 2017 года.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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