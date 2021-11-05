Еще одна область может с понедельника перейти в красную зону

В Черкасской области за последние сутки диагностировали 718 новых Covid-случаев. Фото: pixabay.com

Черкасская область может оказаться в красной зоне карантина с 8 ноября.

Об увеличении количества инфицированных коронавирусом заявил сегодня во время брифинга председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

"По двум показателям из трех мы превышаем допустимые нормы - это коэффициент выявленных случаев инфицирования и уровень госпитализаций по области. Они составляют 26,6 процента при норме менее 20 процентов и 60,4 процента при норме менее чем 60 процентов соответственно. Если и завтра показатели будут наращиваться, то через три дня мы окажемся в красной зоне", - сказал он.

В Черкасской области за последние сутки диагностировали 718 новых случаев Covid-инфицирования. От начала пандемии подтвержденных случаев в области - 104 620.

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4 ноября в желтой зоне карантина, кроме Закарпатской и Кировоградской областей, оказалась еще и Тернопольская. До сих пор она была оранжевой. Красными остаются Киев и 15 регионов.