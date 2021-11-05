Волынь переходит в красную зону

Волынь соответствует показателям красной зоны. Фото: Pexels

5 ноября государственная комиссия будет принимать решение о переводе Волынской области в красную зону.

Предположительно, это произойдет 8 ноября, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Україна".

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"Сегодня у нас очередная комиссия ТЭБ и ЧС, поскольку Волынская область также по индикаторам заходит в красный уровень эпидемической опасности. И мы будем принимать решение о переводе Волынской области в красный уровень через два дня после заседания. Вроятно, с понедельника", - сказал он.

На 4 ноября в желтой зоне карантина, кроме Закарпатской и Кировоградской областей, оказалась еще и Тернопольская. До сих пор она была оранжевой. Красными остаются Киев и 15 регионов.