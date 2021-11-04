В Украине "пожелтела" третья область

По состоянию на 4 ноября в желтой зоне карантина, кроме Закарпатской и Кировоградской областей, оказалась еще и Тернопольская. До сих пор она была оранжевой.

Красными остаются Киев и 15 регионов, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения

К красной зоне эпидопасности отнесли Днепропетровскую, Донецкую, Житомирскую, Запорожскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Ривненскую, Сумскую, Херсонскую, Хмельницкую, Черниговскую области.

В оранжевой зоне – Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.

Автор: скриншот На карантинной карте Украины появилась третья желтая область – Тернопольская

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За прошлые сутки, 3 ноября, было обнаружено 27 377 новых подтвержденных случаев Covid-19. Среди инфицированных 1787 детей и 426 медработников. Госпитализировали 5472 человека. 699 пациентов умерли. 12 464 человека выздоровели.