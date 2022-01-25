Еще две страны рекомендуют своим дипломатам эвакуироваться из Украины

Сотрудники посольства Нидерландов в Украине и их семьи могут вернуться в Нидерланды по желанию. Фото: mandry.club

В Канаде призвали своих граждан избегать поездок в Украину. И покинуть страну семьям дипломатов из-за опасений нападения со стороны России.

Кроме того, в правительстве Канады призывают своих граждан избегать любых поездок в оккупированный Россией Крым и на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом идет речь на сайте правительства.

"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за угроз со стороны России и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее. Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым", - сказано в сообщении.

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Также сотрудники посольства Нидерландов в Киеве и их родные имеют право по собственному желанию покинуть Украину и вернуться домой из-за угрозы вторжения России. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Гукстра, передает NOS.

"Сотрудники посольства Нидерландов в Украине и их семьи могут вернуться в Нидерланды по желанию", – сказал министр.

Отмечается, что нидерландским дипломатам в Киеве разрешили уехать. В то же время, ЕС работает над значительным пакетом санкций в случае вторжения РФ.

По словам Гукстры, Нидерланды не считают Украину опасной и не видят причин эвакуации. Посольство в Киеве работает в штатном режиме.

По состоянию на 24 января только четыре государства официально сообщали о намерениях "эвакуировать" своих дипломатов и членов их семей из Украины. "Эвакуацию" готовят США, Великобритания, Австралия и Германия.