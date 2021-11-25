ЕС меняет правила въезда для украинских туристов

Брюссель планирует отказаться от разделения на зеленые и красные страны. Фото: facebook.com/Алексей Выскуб

Еврокомиссия объявила 25 ноября новые предложения к правилам въезда в ЕС граждан из третьих стран в условиях пандемии.

С 1 марта путешественники без Covid-вакцинации или подтверждения о выздоровлении не смогут приехать в ЕС с туристической целью, заявила в Брюсселе во время пресс-конференции в четверг еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон.

"Сегодня люди, которые приезжают по существенным причинам, могут без вакцинации попасть на территорию ЕС. У нас есть перечень из около 20 стран, гражданам которых разрешены также несущественные путешествия. Комиссия решила с 1 марта ввести новые правила для въезда из третьих стран. Это означает, что мы будем разрешать въезд для вакцинированным людям", - сказала она.

Брюссель планирует отказаться от разделения на зеленые и красные страны, чтобы начать индивидуальный подход. Ранее Еврокомиссия предложила рекомендации, согласно которым вакцинированным путешественникам из любых третьих стран разрешат въезд в страны ЕС. Вакцинированными считаются люди, прошедшие полный курс прививок препаратами, признанными ЕМА и Еврокомиссией.

Предложения Еврокомиссии должен утвердить Совет ЕС.

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Еврокомиссия предложит в начале декабря внести в срок действия цифрового сертификата ЕС дополнительную дозу Covid-вакцины. Европейские чиновники склоняются к сценарию необходимости третьей бустерной прививки в течение девяти месяцев после последней вакцинации.