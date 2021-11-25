Украина получила второй безвиз с ЕС - Зеленский

Зеленский сказал о главном событии года. Фото: president.gov.ua

Украина в этом году получила второй безвиз из ЕС.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в четверг на форуме в аэропорту "Борисполь", сообщает Gazeta.ua.

"Главное событие этого года – это соглашение, которое еще часто называют вторым безвизом, соглашение об открытом небе с Европейским Союзом", – заявил Зеленский.

По словам президента, соглашение уникально, поскольку ЕС не имеет ни с одной страной мира авиационных соглашений на таких условиях.

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"Сегодня Украина инвестирует миллиарды гривен в модернизацию региональных аэропортов. Это новые взлетно-посадочные полосы, терминалы в Черновцах, Ривне, Житомире, Кривом Роге, Киеве, в Днипре наконец, в Харькове, Запорожье, Одесской области, Херсоне, Виннице, Полтаве."

А также готовимся к строительству еще двух (недавно мы решили) новых аэропортов на востоке Украины и еще одного аэропорта в Закарпатье", - рассказал Зеленский.

12 октября Украина и ЕС подписали соглашение об общем авиационном пространстве. Европейские компании без ограничений смогут летать в любые аэропорты Украины, а украинские авиаперевозчики - в любые аэропорты ЕС.