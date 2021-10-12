"Авиационный безвиз": что изменится с подписанием соглашения об открытом небе

Европейские перевозчики получат право летать на внутренних украинских рейсах. Фото: pixabay.com

Соглашение Украины об открытом небе, которое еще называют авиационным безвизом с Евросоюзом предполагает, что европейские компании без ограничений смогут летать в любые аэропорты нашей страны, а украинские авиаперевозчики - в любые аэропорты ЕС.

В то же время Украина обязуется придерживаться европейских стандартов авиабезопасности. Соглашение касается не только пассажирских перевозок, но и грузовых и почтовых. Ею прежде всего воспользуются авиакомпании, предлагающие низкие цены на билеты и минимальный сервис, объясняет юрист по авиационному праву Андрей Гук, цитирует ВВС.

"К примеру, есть разрешение на 14 рейсов в неделю в Амстердам для одного перевозчика с каждой стороны. Новое соглашение подобные ограничения снимает. То есть в Киев смогут лететь любые европейские перевозчики. Чем больше конкуренция, тем ниже будет цена на билеты и тем больше пассажиров будут пересаживаться из поездов в самолеты. Сделка может оказаться невыгодной украинским перевозчикам. Им придется столкнуться с еще большей конкуренцией", - говорит он.

Европейские перевозчики получат право летать на внутренних украинских рейсах. Крупнейший лоукостер Европы Ryanair уже рассматривает возможность работать сразу в 12 городах Украины.

Украинские же авиакомпании наконец смогут открыть для себя рынки, которые до последнего были доступны только избранным перевозчикам. Аэропорты Украины смогут принимать больше самолетов и получат больший пассажиропоток, поэтому региональные аэропорты получат шанс на привлечение инвестиций и развитие.

В то же время летать между различными аэропортами Европы украинские авиакомпании смогут только при условии, если начало или конец маршрута будет в Украине. До сих пор они могли конкурировать с европейскими, потому что последним не разрешались ночные стоянки в наших аэропортах. Но эта проблема будет снята подписанным соглашением. У руководителей украинских перевозчиков не слишком-то оптимистичные ожидания от действия соглашения. Не исключено, что они вынуждены будут переориентироваться в сторону Азии и на дальнемагистральные маршруты.

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12 октября Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиационном пространстве. На подписании были: президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, посол Словении в Украине Томаш Менцин. Также подписали соглашения об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и программой Creative Europe.