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"Ермак может думать, что переговоры в Берлине провалились из-за украинского общества" - эксперт

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&quot;Ермак может думать, что переговоры в Берлине провалились из-за украинского общества&quot; - эксперт
Представители Украины и России существенно разошлись в своих выводах о результатах встречи. В частности по разному говорят о перспективах "нормандской встречи" на высшем уровне и изменениях в постановлении Верховной Рады о местных выборах. Фото: reuters

Когда стороны переговоров после их окончания обнародуют разные итоги, это означает, что договоренности нет.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Владимир Горбач, комментируя берлинскую встречу советников в "нормандском формате".

"Обычно, если приходят к общему знаменателю, переговорщики не будут совершать заявления, что противоречат друг другу. То, что мы видим после встречи в Берлине, свидетельствует, что переговоры провалились. Председатель Офиса президента Андрей Ермак и его команда могут думать, что это произошло из-за позицию украинского общества, которое выступило резко против совместного инспектирования с врагом. Однако вслух этого никто никогда не скажет. Ведь такие заявления только подтвердят мнение, что в Офисе президента есть те, кто сознательно продвигает интересы Кремля.

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Очень хорошо, что инициатива совместного инспектирования провалилась. Это был еще один шаг к капитуляции и российских объятий. Сегодняшняя власть очень бездумно идет не уступки агрессору. Возможно, делает это с надеждой, что умиротворение агрессора заставит его прекратить атаку. Если так, это - очень наивные и нереалистичные ожидания. Или власть сознательно жертвует украинским интересам, постепенно соглашаясь на предложения России. Это - цепочка уступок, который очень трудно остановить. В его конце Украина может потерять свою независимость", - отмечает эксперт.

По его словам, "Минский формат" является продолжением "нормандского".

"В ходе всех этих переговоров Россия требует политических уступок от Украины. Власть готова на них согласиться, но общество пока сдерживает ее он фатальных шагов. В рамках Минске действует Трехсторонняя контактная группа, почти не занимается политическим аспектом конфликта. Делает технические вещи. Кроме этого , к "минского формата" привязаны европейские санкции против России, поэтому Украина не должна отказываться от него. Это не поможет вернуть оккупированные территории в краткосрочной перспективе. Но работает на истощение агрессора ", - добавляет Владимир Горбач.

11 сентября во Берлине прошла встреча советников в "нормандском формате". Украинскую сторону на переговорах представлял председатель Офиса президента Зеленского Андрей Ермак. От России был заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак.

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