Эксперт рассказал о встрече Путина и Папы Римского

 
Ексклюзивы
1/5
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 216
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 576
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1836
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1936
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5103
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 261
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2952
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1980
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1782
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3601
Фото
Все фото
6
17
7
8
11
В Донецкой области похоронили морпеха Сергея Майбороду, который погиб во время обстрела санитарного автомобиля
В Донецкой области похоронили морпеха Сергея Майбороду, который погиб во время обстрела санитарного автомобиля
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Украинка рассказала тонкости ведения бизнеса в Амстердаме
Украинка рассказала тонкости ведения бизнеса в Амстердаме
Людей множество: как отдыхают в Шацке
Людей множество: как отдыхают в Шацке
Показали сакральные мощи единства природы и человека
Показали сакральные мощи единства природы и человека
Видео
Все видео
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
На пляже в Одессе обнаружили опасность
На пляже в Одессе обнаружили опасность
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1350
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 558
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1773
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1764
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2295
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 423
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
пятница, 05 июля 2019 15:10

Эксперт рассказал о встрече Путина и Папы Римского

  Комментировать
Эксперт рассказал о встрече Путина и Папы Римского
Юрий Черноморец: каждый, кто хочет добра Украине должен подчеркивать ее самостоятельное значение. Фото: korrespondent.net

Путин встречается с Папой Римским и снова желает закрепить Украину как территорию российского влияния.

Пишет в Фейсбуке религиовед Юрий Черноморец.

"В этих условиях каждый, кто хочет добра Украине должен подчеркивать ее самостоятельное значение.
Например, предоставить Украинской греко-католической церкви статус, который имеют большинство восточных церквей в единстве с Римом и даже кардинал Венеции.
Думаю, это было бы справедливо. Само собой, это бы ничего не изменило по существу, но было бы важным символическим жестом признания Украины", - считает он.

Есть пророчества об обращении России, напоминает эксперт.

"Но Россия невернеться не тогда, когда Путин, что ведет себя по отношению к России как оккупант, будет предметом заботы Ватикана. И не тогда, когда Ватикан всячески будет угождать РПЦ. Обращение российских церковных и светских кругов возможно исключительно тогда, когда им перестают угождать, когда от них отворачиваются - тогда они проявляют интерес к диалогу, показывают всеми словами и действиями "не забывайте о нас, мы европейцы тоже". А пока им годишь - они ноги на стол сунут, даже если это стол церковный", - пишет Юрий Черноморец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ

По его словам, нужно наконец дать УГКЦ то, что ей и так принадлежит по праву - как каноническом, так и по совести.

"То, что давно выстрадано и выработанно. То, что должно показать знак любви. Вчера было рано, завтра может быть поздно. Но сегодня, когда отношения церквей в Украине конструктивные и дружеские - надо это делать.
УГКЦ имеет всякие проколы - но это именно единичные проколы. В целом они заслужили существенное поощрения. Это должны быть не просто хлопки по плечам и добрые слова, а признание за украинцами греко-католического исповедания их места во Вселенской церкви.
Ну и шаг с признанием патриархата УГКЦ в исторической перспективе приведет к большему самостоятельному значению Киева в мировом христианстве. Для быстрого признания ПЦУ как патриархата со стороны Константинополя, для быстрого соединения православных вокруг Киева, а не Москвы", - добавляет религиовед.

Президент России Владимир Путин в очередной раз опоздал на встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксперт рассказал о встрече Путина и Папы Римского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

"У церквей Московского патриархата много старых и нищих. В автокефальной - молодежь" - как дочь гетмана Скоропадского посетила Украину

Вернули украинские земли

Взорвалась новая звезда

В тюрьме умер правозащитник

Проповедник взялся за алкоголиков и преступников

Организовали первое путешествие, чтобы не видеть пьяниц

Самое читаемое
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 1 Просмотров: 36224
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 35325
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых Просмотров: 16434
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 15741
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 15480
Общество
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
 1 Просмотров: 207
В Раде создали закон для таксистов
В Раде создали закон для таксистов Просмотров: 756
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
 2 Просмотров: 981
Погода на выходные: праздник Ивана будет дождливым
Погода на выходные: праздник Ивана будет дождливым Просмотров: 207
Гладковський будет руководить корпорацией "Богдан"
Гладковський будет руководить корпорацией "Богдан" Просмотров: 909
Больше всего комментируют
15
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
14
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
12
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
8
Непрофессиональные действия МОЗ практически остановили программу "Доступные лекарства" - нардеп Дубиль
5
Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве
Голосов: 41152
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua