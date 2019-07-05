Эксперт рассказал о встрече Путина и Папы Римского

Юрий Черноморец: каждый, кто хочет добра Украине должен подчеркивать ее самостоятельное значение. Фото: korrespondent.net

Путин встречается с Папой Римским и снова желает закрепить Украину как территорию российского влияния.

Пишет в Фейсбуке религиовед Юрий Черноморец.

"В этих условиях каждый, кто хочет добра Украине должен подчеркивать ее самостоятельное значение.

Например, предоставить Украинской греко-католической церкви статус, который имеют большинство восточных церквей в единстве с Римом и даже кардинал Венеции.

Думаю, это было бы справедливо. Само собой, это бы ничего не изменило по существу, но было бы важным символическим жестом признания Украины", - считает он.

Есть пророчества об обращении России, напоминает эксперт.

"Но Россия невернеться не тогда, когда Путин, что ведет себя по отношению к России как оккупант, будет предметом заботы Ватикана. И не тогда, когда Ватикан всячески будет угождать РПЦ. Обращение российских церковных и светских кругов возможно исключительно тогда, когда им перестают угождать, когда от них отворачиваются - тогда они проявляют интерес к диалогу, показывают всеми словами и действиями "не забывайте о нас, мы европейцы тоже". А пока им годишь - они ноги на стол сунут, даже если это стол церковный", - пишет Юрий Черноморец.

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По его словам, нужно наконец дать УГКЦ то, что ей и так принадлежит по праву - как каноническом, так и по совести.

"То, что давно выстрадано и выработанно. То, что должно показать знак любви. Вчера было рано, завтра может быть поздно. Но сегодня, когда отношения церквей в Украине конструктивные и дружеские - надо это делать.

УГКЦ имеет всякие проколы - но это именно единичные проколы. В целом они заслужили существенное поощрения. Это должны быть не просто хлопки по плечам и добрые слова, а признание за украинцами греко-католического исповедания их места во Вселенской церкви.

Ну и шаг с признанием патриархата УГКЦ в исторической перспективе приведет к большему самостоятельному значению Киева в мировом христианстве. Для быстрого признания ПЦУ как патриархата со стороны Константинополя, для быстрого соединения православных вокруг Киева, а не Москвы", - добавляет религиовед.

Президент России Владимир Путин в очередной раз опоздал на встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане.