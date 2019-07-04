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четверг, 04 июля 2019 16:42

Путин опоздал на встречу к Папе

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  В назначенное время Путина у Апостольского дворца ждали личный секретарь Франциска, журналисты и почетная гвардия. ФОТО: ЕП
В назначенное время Путина у Апостольского дворца ждали личный секретарь Франциска, журналисты и почетная гвардия. ФОТО: ЕП

Президент России Владимир Путин в очередной раз опоздал на встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Встреча была запланирована на 13:00. Президентский самолет Путина приземлился в аэропорту Фьюмичино в Риме в 12:58, после чего российский президент сразу отправился в Ватикан, передает сайт Ватикана.

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В назначенное время Путина у Апостольского дворца ждали личный секретарь Франциска, журналисты и почетная гвардия. Он прибыл в 14:07.

В итальянской столице из-за приезда Путина усилили меры безопасности, движение транспорта заблокирован в "зеленой зоне", включающий 50 улиц, запрещены акции протеста, контролируется воздушное пространство над Римом.

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Дата
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