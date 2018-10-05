Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах

Владимир Фесенко: Кремлевские политтехнологи могут помогать штабам пророссийских кандидатов. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Москва хочет, чтобы на выборах президента ее представлял один кандидат.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Владимир Фесенко.

"Им, скорее всего, станет Бойко. У него с Рабиновичем почти одинаковые рейтинги. Но Левочкин (возглавлял Администрацию президента Януковича. - Gazeta.ua) вряд ли согласится с кандидатурой Рабиновича. Они - враги. Судились и в Украине, и за рубежом. А Медведчук на Бойко может согласиться. в 2006-м у них был опыт сотрудничества. Левочкин, скорее всего под давлением Кремля, заявил о возможности объединения в парламенте. Но, думаю, условием была кандидатура Бойко на выборах президента", - говорит он.

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За Рабиновичем стоит Медведчук, за Бойко - Левочкин и олигарх Фирташ, объясняет эксперт.

"И есть Ахметов, который еще ничего не сказал. Ходят правдоподобные слухи, что он выставляет свои условия. Хочет, чтобы ему вернули то, что забрали на Донбассе. Это - прямое требование к Путину. Если вдруг увидим экономическое возвращения Рината Леонидовича на ту сторону Донбасса, это означает, что они договорились. Но, как показывает история, триумвираты долго не существуют", - считает Владимир Фесенко.

По его мнению, Россия будет всячески помогать своему кандидату.

"Влиять на избирательную кампанию опосредованно. Когда почувствуют, что надо попугать войной, могут поднять градус боевых действий на Донбассе. Могут показать, что мир возможен и принести его способен только Медведчук. Тогда организуют новый обмен пленными.

Информационно будут влиять, главным образом через социальные сети. Кремлевские политтехнологи могут помогать штабам пророссийских кандидатов. Могут давать деньги. Поэтому наши спецслужбы следить, чтобы не было финансового влияния ", - добавляет политолог.

Полное интервью с Владимиром Фесенко читайте в журнале "Країна" от 4 октября.