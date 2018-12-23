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воскресенье, 23 декабря 2018 21:11

Экс-министр обороны назвал виновных в ситуации с украинскими моряками

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Экс-министр обороны назвал виновных в ситуации с украинскими моряками
Российские оккупанты захватили украинские корабли. Фото: dt.ua

Те, кто принимал решения, в результате которых украинские моряки попали в российские тюрьмы, должны понести ответственность.

"Переход морем группы боевых кораблей, катеров. Такое решение принимается на уровне штаба ВМС Генерального штаба. Там должны были предусмотреть все возможные последствия и варианты. Что это за решение, в результате которого 24 моряка находятся в СИЗО в Москве, а корабли непонятно где? вы только задумайтесь о возможной судьбе наших моряков Если им "впаяют" по 6 лет и отправят куда-то за Тюмень, где люди с "промытыми" мозгами - кто оттуда вернется? о таких последствиях те, кто принимал решение, думали? " - сказал экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук в интервью на "112 Украина".

"Россия совершила тяжкое преступление. Она открыто атаковала наши корабли в том месте, где наши военные корабли чувствовали себя защищенными всеми существующими в мире законами. Корабли наши, не нарушая ничего, предупреждая, шли на свою базу. Слова Путина, что это не военные, а пограничники ... пограничники - военнослужащие! " - отметил бывший министр обороны.

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Напомним, утром 25 ноября украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Вблизи Керченского пролива их перехватили четыре пограничные корабли РФ.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил буксир "Яны Капу", а затем россияне открыли огонь на поражение и захватили украинские суда и 24 членов экипажей. Все они сейчас находятся в СИЗО в Москве и заявляют о том, что являются военнопленными. Россия обвиняет моряков в незаконном пересечении границы.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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