 
Ексклюзивы
1/5
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 261
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 333
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 243
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 792
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 459
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2304
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3096
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3834
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 18009
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7506
Фото
Все фото
3
8
3
4
4
&quot;Экономический бойкот - лучшая форма сопротивления&quot;. Пророссийского бизнесмена заставили закрыть ресторан
"Экономический бойкот - лучшая форма сопротивления". Пророссийского бизнесмена заставили закрыть ресторан
Руководитель Укрпочты открестился от антиукраинских взглядов родителей
Руководитель Укрпочты открестился от антиукраинских взглядов родителей
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
В Украине открыли кафе, где работают люди с синдромом Дауна
В Украине открыли кафе, где работают люди с синдромом Дауна
Видео
Все видео
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Зеленский записал обращение по поводу авиакатастрофы в Иране
Зеленский записал обращение по поводу авиакатастрофы в Иране
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
Показали видео с "черным ящиком" с самолета Boeing 737
Показали видео с "черным ящиком" с самолета Boeing 737
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2601
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2016
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2871
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3888
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 882
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 891
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
среда, 15 января 2020 12:40

"Экономический бойкот - лучшая форма сопротивления". Пророссийского бизнесмена заставили закрыть ресторан
3

  Комментировать

Владелец ресторана "Че Гевара" Дмитрий Копылов известный пророссийской позицией
Фото: myrotvorets.center
Владелец ресторана "Че Гевара" Дмитрий Копылов, известный пророссийской позицией, объявил о закрытии заведения
Дмитрий Копылов, известный пророссийской позицией, числится в базе сайта "Миротворец"

Экономический бойкот, который устроили одесситы пророссийски настроенному бизнесмену Дмитрию Копылову, завершился закрытием ресторана "Че Гевара".

О своем экономическое фиаско Копылов написал в Facebook.

"Несколько лет работаю без прибыли. Чтобы выдать зарплату персоналу, приходилось из дома деньги таскать. До переворота дела шли нормально, а потом все хуже и хуже. Плюс, нельзя путать свои взгляды и политику с бизнесом. Много перестало ко мне людей ходить, в связи с тем, что я сепаратист. Так и говорили, "у вас владелец сепар, не пойдем к вам". Плюс многие меня знают, не могу в скидке отказать ", - пояснил бизнесмен.

Автор: facebook.com/den.kazansky
  Владелец ресторана "Че Гевара" Дмитрий Копылов, известный пророссийской позицией, объявил о закрытии заведения
Владелец ресторана "Че Гевара" Дмитрий Копылов, известный пророссийской позицией, объявил о закрытии заведения

Под "переворотом" Копылов подразумевает Революцию Достоинства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководитель Укрпочты открестился от антиукраинских взглядов родителей

Украинский журналист Денис Казанский отреагировал на эту новость. В своем Твиттере он поблагодарил одесситов за то, что сообщники усилиями смогли наказать бизнесмена гривной.

"В результате Копылов лишился клиентов и свернул бизнес. Респект одесситам. Вообще, экономический бойкот - одна из лучших форм сопротивления враждебной экспансии. Бойкотируйте продукцию и услуги политиков и бизнесменов, связанных с РФ. Кстати, кофе и пицца Veterano в Мариуполе прекрасно работают, хотя не раз встречал в соцсетях призывы сторонников ЛДНР бойкотировать их услуги ", - пишет журналист.

49-летний Дмитрий Копылов занесен в базу "Миротворца". Кроме ресторана "Че Гевара", он руководит частной охранной фирмой "Патриот". Его считают причастным к схватке 19 февраля 2014 в Одессе, в результате которого пострадали участники евромайдан, а также журналисты и видеооператоры. Копылов положительно высказывался о президенте России Владимира Путина, и даже писал в соцсетях о том, что лично с ним встречался.

19 февраля 2014 в Одессе несколько сотен активистов евромайдан блокировали базу батальона "Беркута" во Втором Разумовскому переулке. Протестующие пытались не допустить отправки спецназа в столицу, где продолжаются столкновения силовиков с протестующими. Однако милиционерам удалось покинуть часть. В схватке пострадали гражданские.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Экономический бойкот - лучшая форма сопротивления". Пророссийского бизнесмена заставили закрыть ресторан». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Парламент изменил гимн

Первая украинская газета выходила на французском языке

В бою с украинцами погиб российский генерал

Парламент выдел деньги на новое здание минобороны

Самое читаемое
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 36398
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 14841
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
16
 Просмотров: 9900
&quot;Все буде добре&quot;. В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву
"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву Просмотров: 9171
Показали забавных животных, у которых &quot;села батарейка&quot;
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
22
 Просмотров: 6471
Общество
Отремонтировали трубопровод у Ocean Plaza
Отремонтировали трубопровод у Ocean Plaza Просмотров: 81
Катастрофа самолета МАУ: правительство готовит компенсацию семьям погибших
Катастрофа самолета МАУ: правительство готовит компенсацию семьям погибших Просмотров: 162
Книга Забужко вошла в список мировых бестселлеров по версии The New York Times
Книга Забужко вошла в список мировых бестселлеров по версии The New York Times Просмотров: 423
Руководитель Укрпочты открестился от антиукраинских взглядов родителей
Руководитель Укрпочты открестился от антиукраинских взглядов родителей
8
 Просмотров: 1062
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
 1 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
8
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Купить землю можно будет только по безналу- Милованов
2
Боевики разрушили башню Донецкого аэропорта
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
Голосов: 48184
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua