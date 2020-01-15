"Экономический бойкот - лучшая форма сопротивления". Пророссийского бизнесмена заставили закрыть ресторан

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Экономический бойкот, который устроили одесситы пророссийски настроенному бизнесмену Дмитрию Копылову, завершился закрытием ресторана "Че Гевара".

О своем экономическое фиаско Копылов написал в Facebook.

"Несколько лет работаю без прибыли. Чтобы выдать зарплату персоналу, приходилось из дома деньги таскать. До переворота дела шли нормально, а потом все хуже и хуже. Плюс, нельзя путать свои взгляды и политику с бизнесом. Много перестало ко мне людей ходить, в связи с тем, что я сепаратист. Так и говорили, "у вас владелец сепар, не пойдем к вам". Плюс многие меня знают, не могу в скидке отказать ", - пояснил бизнесмен.

Автор: facebook.com/den.kazansky Владелец ресторана "Че Гевара" Дмитрий Копылов, известный пророссийской позицией, объявил о закрытии заведения

Под "переворотом" Копылов подразумевает Революцию Достоинства.

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Украинский журналист Денис Казанский отреагировал на эту новость. В своем Твиттере он поблагодарил одесситов за то, что сообщники усилиями смогли наказать бизнесмена гривной.

"В результате Копылов лишился клиентов и свернул бизнес. Респект одесситам. Вообще, экономический бойкот - одна из лучших форм сопротивления враждебной экспансии. Бойкотируйте продукцию и услуги политиков и бизнесменов, связанных с РФ. Кстати, кофе и пицца Veterano в Мариуполе прекрасно работают, хотя не раз встречал в соцсетях призывы сторонников ЛДНР бойкотировать их услуги ", - пишет журналист.

49-летний Дмитрий Копылов занесен в базу "Миротворца". Кроме ресторана "Че Гевара", он руководит частной охранной фирмой "Патриот". Его считают причастным к схватке 19 февраля 2014 в Одессе, в результате которого пострадали участники евромайдан, а также журналисты и видеооператоры. Копылов положительно высказывался о президенте России Владимира Путина, и даже писал в соцсетях о том, что лично с ним встречался.

19 февраля 2014 в Одессе несколько сотен активистов евромайдан блокировали базу батальона "Беркута" во Втором Разумовскому переулке. Протестующие пытались не допустить отправки спецназа в столицу, где продолжаются столкновения силовиков с протестующими. Однако милиционерам удалось покинуть часть. В схватке пострадали гражданские.