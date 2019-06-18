Экологическая катастрофа на Виннитчине: рассказали об уровне загрязнения

Питьевая воде в селе Збаржевка остается загрязненной. Фото: Iloveukraine

В селе Збаржевка, возле которого в реку Рось попали гербициды, питьевая вода остается очень загрязненной.

Так содержание химикатов в колодцах и водопроводе превышает норму в 20 раз. Об этом сообщает Держпродпотребслужба.

"По состоянию на пятницу показатель химикатов в воде в колодцах села Збаржевка и водопроводе превышал норму более чем в 20 раз. Сегодня взято новые пробы воды, и в течение дня будут свежие результаты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для обеспечения местных жителей питьевой водой организован подвоз из Винницы бутилированной воды в количестве 1,5 т. Также закуплено большую емкость объемом 2 т, чтобы ежедневно завозить в село воду надлежащего качества.

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На рассвете 9 июня за селом Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в приток реки Рось упал грузовой микроавтобус "Мерседес Спринтер". Перевозил ядохимикаты для обработки земли, они попали в воду.