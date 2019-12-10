Эколог назвал вероятные причиы, по которым высыхает уникальное озеро

Озеро должны обследовать специалисты. Смогут определить причины высыхания Свитязь и предложить меры по спасению Фото: Апостроф

Быстрое обмеление озера Свитязь на Волыни может привести к полному исчезновению уникального водоема. Оно является одним из 7-ми природных чудес Украины.

"Если ничего не делать, если так же по 10 метров падать вода, то озера там скоро не будет", - говорит эколог Александр Соколенко, пишет "Обозреватель".

Озеро должны обследовать специалисты. Смогут определить причины высыхания Свитязь и предложить меры по спасению.

"Можем говорить только о каких-то возможные причины. Оснований для обмеления озера немало. Хотиславский карьер, который отбирает воду. Плантации голубики, которые отбирают грунтовые воды на окружающих территориях. В не очень хорошем состоянии дренажная система вокруг озера, которая тоже может способствовать чрезмерной потере воды ", - говорит мужчина.

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Эколог обратил внимание на высокие темпы обмеления Свитязь. Предположил, что там могут оказаться и другие, локальные проблемы.

"Без обследования специалистами не можем сказать предметно, что происходит и что с этим делать. Если ничего не делать, то Свитязь или совсем потеряет воду, или она вытечет к какой-то определенной границы", - сказал Соколенко.

Волынское озеро Свитязь сильно обмелело. Местные говорят, что не видели, чтобы водоем находился в таком состоянии. "Озеро Свитязь, турбаза, только... Пока не увидел собственными глазами, представить не мог. Гопота уже носится на джипах по берегу. Старожилы говорят, что не помнят такого обмеления", –сообщил депутат горсовета Нововолынска Леонид Климович на своей странице в Facebook.