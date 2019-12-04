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среда, 04 декабря 2019 09:33

На украинском курорте произошла природная катастрофа

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Волынское озеро Свитязь сильно обмелело. Местные говорят, что не видели, чтобы водоем находился в таком состоянии.

  Озеро Свитязь. Фото: FB
Озеро Свитязь. Фото: FB

"Озеро Свитязь, турбаза, только... Пока не увидел собственными глазами, представить не мог. Гопота уже носится на джипах по берегу. Старожилы говорят, что не помнят такого обмеления", –сообщил депутат горсовета Нововолынска Леонид Климович на своей странице в Facebook.

  Озеро Свитязь. Фото: FB
Озеро Свитязь. Фото: FB

Климович добавил, местные подозревают, что обмеление Свитязя связано с бесконтрольным бурением скважин на воду для выращивания голубики.

  Озеро Свитязь катастрофически обмелело. Фото: FB
Озеро Свитязь катастрофически обмелело. Фото: FB

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На Волыни во время расследования правоохранители разоблачили 39-летнего правонарушителя. Он неоднократно воровал песок из озера Свитязь. Злоумышленником оказался житель Шацке. Песок из водоема он выгорал с помощью техники. Назвал и причину - хотел обустроить вблизи пляж.

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Дата
04
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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