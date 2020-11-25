Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав

Игорь Лапин: Черноземы Донбасса могут быть интересными для инвесторов. Больше ничего. Фото: Reuters

Идея создать не Донбассе свободную экономическую зону не даст ничего, кроме коридора для контрабанды.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал юрист, ветеран русско-украинской войны Игорь Лапин.

"Хитрые для ухода от налогов будут регистрировать бизнес в Донецке, работая в Киеве.

Чтобы инвесторы вкладывали деньги, им надо дать нормальные суды и стабильность. Бизнес купит только то, чего не вынесут и не разрушат "Градом". Черноземы Донбасса могут быть интересными для инвесторов. Больше ничего", - объясняет эксперт.

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Единственный особый статус Донбасса может быть в виде отмены выборов на этой территории лет на 10, отмечает он.

"Пока Украина не сможет их ассимилировать. Там сейчас стоит памятник Мотороле (русский боевик Арсен Павлов, командир террористической бандформирования ДНР "Спарта". 16 октября 2016-го его взорвали в Донецке в лифте. - Gazeta.ua)", - добавляет ветеран.

Полное интервью с Игорем Лапиным читайте в журнале "Країна" от 26 ноября.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кравчук предложил "План совместных шагов". Также предусматривает создание свободной экономической зоны в Донбассе до 2050 года.