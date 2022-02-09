Е-больничный можно открыть без визита к врачу: инструкция Минздрава

Пациенты с признаками коронавируса, гриппа или других респираторных инфекций могут открыть электронный больничный без визита к врачу.

Отныне человек с Covid-симптомами или признаками ОРВИ может позвонить семейному врачу и получить консультацию по лечению, заявил 9 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга. По результату консультации врач может сформировать заключение о временной нетрудоспособности.

"Приказ, который разработали в Минздраве, является продолжением наших управленческих решений. Они помогут уменьшить нагрузку на медиков первичного звена. Врачи сегодня испытывают наибольшее бремя в связи с особенностью штамма Omicron", - сказал он.

Заключение является основанием для открытия электронного больничного на пять дней. Если болезнь продлится дольше, пациент должен прийти к врачу на осмотр, чтобы получить новое медицинское заключение и продлить е-больничный.

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"Это значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными Covid-19 или острыми респираторными инфекциями", – добавил Ляшко.

Автор: t.me/mozofficial Открыть э-больничный без визита к врачу

Раньше для получения е-больничного визит к врачу был обязательным.

Сроки лечения пациентов с коронавирусом сократили. Самоизоляцию можно завершать через пять дней после получения положительного теста. В ближайшие две недели в Украине могут выявлять до 60 тыс. новых больных коронавирусом в сутки.