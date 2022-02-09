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среда, 09 февраля 2022 11:53

Правительство планирует продлить срок использования "ковидной тысячи"

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Правительство планирует продлить срок использования &quot;ковидной тысячи&quot;
Кабинет министров планирует продлить срок использования "ковидной тысячи" до 9 месяцев. Фото: pixabay.com

Кабинет министров хочет продлить сроки использования 1 тыс. грн за вакцинацию от Covid-19 с четырех до девяти месяцев.

Планируется также установить выплату 500 грн за бустерную дозу и позволить тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку, свидетельствует повестка дня заседания правительства 9 февраля.

Документом предлагается:

- предоставления дополнительной помощи в случае получения бустерной дозы Covid-вакцины;

- увеличение срока действия счета для получения помощи, а также срока использования помощи со дня зачисления средств на счета;

- предоставление возможности использования помощи гражданами в возрасте старше 60 лет и лицами с инвалидностью первой и второй группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарственных средств.

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Проект "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию от Covid-19 стартовал в декабре. За эти деньги украинцы могут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги.

Программа будет действовать до 18 декабря 2022 года.

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Дата
09
февраля

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