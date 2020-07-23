Дворец культуры заказал через ProZorro пакеты для покупок на 8 грн

Руководство учреждения культуры на Житомирщине провело торги в системе ProZorro, чтобы закупить два полиэтиленовых пакета по 4 грн за штуку.

Торги провели 22 июля, результаты можно увидеть на сайте системы.

Фото: prozorro.gov.ua/tender

Заказчиком торгов стал Дворец культуры им. А. А. Шабельника из города Бердичев Житомирской области. Предмет закупки через систему ProZorro - два полиэтиленовых пакета с логотипом автомобильной компании BMW. Сумма закупки - 8 грн.

Срок выполнения условий договора - 31 декабря 2020 года, оплата в размере 100% в течение 15 дней после поставки товара.

Участие в тендере приняла одна частная предпринимательница - СПД Гаврилюк И. М. Она и стала победителем торгов.

Каждый пакет обойдется налогоплательщикам в 4 грн. Между тем в интернете пакеты с указанными параметрами продают по цене от 1 грн/шт.

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В комментариях "Бабелю" в доме культуры заявили, что на онлайн-площадке опубликовали "отчет о закупке без применения закупочных площадок", согласно правилам ProZorro и законом Украины.

Кабинет министров Украины планирует запретить использование одноразовых пластиковых изделий. Министерство энергетики и защиты окружающей среды поддерживает ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины. А также работает над разработкой закона о запрете одноразовых изделий из пластика, сообщили в пресс-службе правительства.