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четверг, 23 июля 2020 11:30

Дворец культуры заказал через ProZorro пакеты для покупок на 8 грн
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Руководство учреждения культуры на Житомирщине провело торги в системе ProZorro, чтобы закупить два полиэтиленовых пакета по 4 грн за штуку.

Торги провели 22 июля, результаты можно увидеть на сайте системы.

На ProZorro провели тендер на закупку двух полиэтиленовых пакетов
Фото: prozorro.gov.ua/tender
На ProZorro провели тендер на закупку двух полиэтиленовых пакетов
На ProZorro провели тендер на закупку двух полиэтиленовых пакетов
На ProZorro провели тендер на закупку двух полиэтиленовых пакетов

Заказчиком торгов стал Дворец культуры им. А. А. Шабельника из города Бердичев Житомирской области. Предмет закупки через систему ProZorro - два полиэтиленовых пакета с логотипом автомобильной компании BMW. Сумма закупки - 8 грн.

Срок выполнения условий договора - 31 декабря 2020 года, оплата в размере 100% в течение 15 дней после поставки товара.

Участие в тендере приняла одна частная предпринимательница - СПД Гаврилюк И. М. Она и стала победителем торгов.

Каждый пакет обойдется налогоплательщикам в 4 грн. Между тем в интернете пакеты с указанными параметрами продают по цене от 1 грн/шт.

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В комментариях "Бабелю" в доме культуры заявили, что на онлайн-площадке опубликовали "отчет о закупке без применения закупочных площадок", согласно правилам ProZorro и законом Украины.

Кабинет министров Украины планирует запретить использование одноразовых пластиковых изделий. Министерство энергетики и защиты окружающей среды поддерживает ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины. А также работает над разработкой закона о запрете одноразовых изделий из пластика, сообщили в пресс-службе правительства.

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Дата
23
июля

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