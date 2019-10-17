В Украине запретят использование пластиковых пакетов

В правительстве планируют запретить пластиковые пакеты в Украине. Фото: Укринформ

Кабинет министров Украины планирует запретить использование одноразовых пластиковых изделий.

"Министерство энергетики и защиты окружающей среды поддерживает ограничение оборота пластиковых пакетов на территории Украины. А также работает над разработкой закона о запрете одноразовых изделий из пластика",- сообщает пресс-служба правительства, пишет Общественное.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды поддержало уже зарегистрирован законопроект, которым предлагают ограничить использование пластиковых пакетов, в частности запретить использовать сверхлегкие одноразовые пакеты в торговле. Исключением будут лишь использование пакетов во время фасовки рыбы, мяса и сыпучих продуктов.

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Пластиковые пакеты запретили использовать в 33 странах мира, еще 53 страны ввели частичный запрет или ввели налог на одноразовые пакеты. 23 сентября в Казахстане ограничили продажу пластиковых пакетов. В ноябре 2018 года в туристическом поселке Славское на Львовщине запретили использование полиэтиленовых пакетов.