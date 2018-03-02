Двое мужчин нелегально доставляли оружие из США в Украину

Поставки оружия в Украину из США осуществлялись без лицензии Госдепа. Фото: ЕРА

В Соединенных Штатах Майкл Кокс и Майкл Стащишин организовали бизнес по поставкам оружия и боеприпасов в Украину без лицензии Государственного департамента. Вооружение и ночные прицелы доставляли на кораблях.

Суд присяжных Питтсбурга в американском штате Пенсильвания выдвинул обвинения мужчинам за противозаконный экспорт вооружения.

Об этом сообщает Pittsburgh Action News.

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Кокс с помощниками закупали военную технику и доставляли их Стащишину. Тот владеет бизнесом по грузоперевозкам и отвечал за незаконные поставки.

Если их вину подтвердит суд, подозреваемые могут получить до 5 лет лишения свободы, выплатить штраф в размере $250 000, или и то, и другое.

Напомним, официальные поставки летального вооружение из США для нужд ВСУ прошли в 2016 году, когда техасская компания AirTronic USA получила лицензию на продажу Украине гранатометов PSRL - созданной в США усовершенствованной версии советского РПГ-7. Эта новость о поставках американского вооружения в Украине, которые происходили с нарушениями, поступила на фоне финальных приготовлений к первым официальным поставкам американского вооружения для украинской армии. По данным президента Украины Петра Порошенко, это произойдет уже в ближайшие недели.