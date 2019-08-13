Две трети жизни за решеткой: мужчина установил рекорд по судимостях

Мужчина был осужден 21 раз. Фото: Glavcom

Житель села Мироны Одесской области установил рекорд по количеству судимостей.

Мужчина две трети своей жизни отсидел в тюрьме. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти.

"За последние 46 лет был осужден 21 раз. Каждым из приговоров ему было назначено реальную меру наказания, и 2/3 части своей жизни он отсидел в тюрьме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, последний приговор злоумышленнику-рекордсмену принял Балтский районный суд Одесской области 9 августа 2019, признав его виновным в краже денег из автомобиля и в ношении незаконного огнестрельного оружия. Мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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