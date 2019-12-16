Два паспорта и единое гражданство: какие изменения готовит Государственная миграционная служба

Украинцы смогут иметь два паспорта и единое гражданство. Фото: lexinform.com.ua

Государственная миграционная служба позволит украинцам иметь два паспорта.

При этом согласно Конституции Украины останется "единое гражданство", рассказал председатель ГМС Максим Соколюк в интервью "Європейській правді".

"Конституционная норма о" едином гражданстве "сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта ", - сказал Соколюк.

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По его словам, для стран миграционного риска введут ограничения. В частности, это правило касается Российской Федерации.

"Двойное гражданство - это в некотором роде программа иммиграции в Украину ... Но лозунгов" Приезжайте! "недостаточно. Нужна экономическая программа, которая бы их поощряла это сделать ", - добавил он.

В Украине могут ввести уголовную ответственность для решения возможной проблемы скупки земли украинцами с двойным гражданством.