Рада может запретить продажу земли украинцам с двойным гражданством

Николай Сольский. Фото: РБК-Украина

В Украине могут ввести уголовную ответственность для решения возможной проблемы скупки земли украинцами с двойным гражданством.

Если после покупки земли окажется, что у покупателя есть второй паспорт, могут быть последствия, заявил председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает РБК-Украина.

"Есть много идей относительно поправок к проекту о рынке земли. Но мы должны помнить, если у человека уже есть украинский паспорт, она все равно является гражданином Украины", - заявил Сольский.

Сейчас в Украине отсутствует действенный механизм, по которому можно проверить наличие второго паспорта.

Это нужно урегулировать на уровне ответственности. Потому что, смотрите, 99% граждан, имеющих второй паспорт, если вы спросите, они вам скажут: "нет, не имею ". Как это проверить? Нет публичных реестров, вы не направите запрос в 200 стран мира. Во-первых, вы не будете это делать по каждому гражданину. Во-вторых, если вы это сделаете, 99,9% стран дадут ответ, что они эту информацию не дают", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Законопроект о продаже земли получил 2 тысячи поправок

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" — 52. 227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 — внефракционные. Они поддержали законопроект №2178-10, внесенный "слугами народа" и согласованный комитетом. Начальным был законопроект №2178, который внес Кабмин. Решение приняли после более часового перерыва и многочасового обсуждения.