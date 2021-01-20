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среда, 20 января 2021 16:18

"Друг, с которым я делил одну сцену" - Киркоров пожаловался на Зеленского

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&quot;Друг, с которым я делил одну сцену&quot; - Киркоров пожаловался на Зеленского
Президент Украины отрекся от давнего друга Киркорова. Фото: www.mk.ru

Филипп Киркоров назвал президента Украины Владимира Зеленского другом, который отрекся от него.

"Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский, теперь отрекся от меня. А мы дружили - не разлей вода! Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом, получил звание, кстати, с рук далеко не пророссийского президента Виктора Ющенка", - сказал певец в интервью российскому изданию mk.ru.

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Киркоров вспомнил о том, как выступал на концерте в Дубае с украинской певицей Олей Поляковой.

"Оля на свою голову получила в Украине огромные проблемы, ее почти распяли. Чуть ли не с врагом народа она пела, который убивал людей. Это нонсенс и паноптикум", - сказал Киркоров.

Литва запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову за гастроли в оккупированном Крыму. Запрет ввели на следующие 5 лет. Он вступает в силу с 19 января.

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