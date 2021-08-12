Дрифт на Софийской площади: репершу Alyona Alyona вызвали на допрос в полицию

Alyona Alyona вызвали на допрос. Фото: Звезды

Певица Alyona Alyona получила вызов на допрос в Шевченковский райотдел столичного управления Нацполиции после дрифта на Софийской площади в Киеве.

Ее будут допрашивать как свидетеля в уголовном производстве, говорится в документе, который реперша разместила в Instagram.

Исполнительница вместе с активистами присоединилась к мытью Софийской площади от следов шин.

Полиция Киева начала уголовное производство по статье о хулиганстве после дрифту в центре столицы. Шевченковская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту этих событий.

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В историческом центре Киева, на Софийской площади, происходили рекламные съемки компании Red Bull с использованием экстремальных элементов, в частности, два авто дрифтовали на большой скорости. В КГГА заявили, что не давали разрешений на организацию и проведение этих съемок. Позже убытки от проведения дрифта оценили в 50 000 гривен. Рэп-певица Alyona Alyona присутствовала во время съемки.