Дожди и грозы: каким областям ждать непогоды

10 июня почти по всей Украине ожидают дождь с грозой. Фото: poetryclub.com.ua

В Украине 10 июня во большинстве регионов пройдет дождь. Местами ожидают грозы.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+20° ночью и +26...+33° днем, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве погода будет дождливой. Ночью столбики термометров опустятся до +17...+19°, днем ​​поднимутся до +28...+30°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Во Львове также прогнозируют осадки. Ночью ожидается +15...+17 °, днем ​​- +26...+28°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Одессе будет дождь днем ​​и ночью. Термометры ночью покажут +18...+20°, днем ​​- +29...+31°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

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В Днепре 10 июня также пройдет дождь. Ночью синоптики обещают +18...+20°, днем ​​- +31...+33 °. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью ожидают осадки и в Харькове, днем ​​- не будет. Температура воздуха ночью составит +17...+19°, днем ​​- +30...+32 °. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На Закарпатье в течение суток также будет идти дождь. Ночью температура составит +15... +17°, днем ​​- +28...+30 °. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Прохладой и дождем начнется июнь 2019-го в Украине. Народный синоптик Леонид Горбань говорит, что потепление стоит ожидать в конце месяца. Уже в середине первого месяца лета придет настоящая жара, а столбики термометров поднимутся до +30 градусов.