Дожди и грозы: каким областям ждать непогоды

В Украине 10 июня во большинстве регионов пройдет дождь. Местами ожидают грозы.
Температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+20° ночью и +26...+33° днем, сообщает Укргидрометцентр.
В Киеве погода будет дождливой. Ночью столбики термометров опустятся до +17...+19°, днем поднимутся до +28...+30°. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Во Львове также прогнозируют осадки. Ночью ожидается +15...+17 °, днем - +26...+28°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
В Одессе будет дождь днем и ночью. Термометры ночью покажут +18...+20°, днем - +29...+31°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
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В Днепре 10 июня также пройдет дождь. Ночью синоптики обещают +18...+20°, днем - +31...+33 °. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Ночью ожидают осадки и в Харькове, днем - не будет. Температура воздуха ночью составит +17...+19°, днем - +30...+32 °. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
На Закарпатье в течение суток также будет идти дождь. Ночью температура составит +15... +17°, днем - +28...+30 °. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Прохладой и дождем начнется июнь 2019-го в Украине. Народный синоптик Леонид Горбань говорит, что потепление стоит ожидать в конце месяца. Уже в середине первого месяца лета придет настоящая жара, а столбики термометров поднимутся до +30 градусов.
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