Должны ли ученики убирать в классах: объяснение юриста

Ученики не должны убирать в классах. Фото: dv-gazeta.info

Ребенок может убирать в школе только по собственному согласию и согласию родителей, остальное - незаконно. Если руководство школы или учителя настаивают на том, чтобы дети убирали, родителям стоит написать заявление об отказе.

"Во время обучения дети могут быть привлечены к работе, только связанной с учебным процессом. То есть в случаях, предусмотренных учебным планом. Это зафиксировано в пункте 5 статьи 53 Закона Украины Об образовании", - объясняет юрист сообщества "Родители SOS" Роман Корсун.

Всю школу должны убирать техработники.

"Есть четкая норма: один уборщик служебных помещений школы на каждые 500 кв. м убираемой площади. Есть штатное расписание школы с количеством технических работников. Есть их должностные инструкции. Уборщики выполняют свою важную работу и получают заработную плату - точка. Однако, технические работники кабинет директора не убирают. Всегда так было. Директор школы или сам убирает свой кабинет, или доплачивает техническим работникам", - пояснил юрист.

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А вот во внеурочное время детей можно привлекать к уборке. Однако и здесь есть несколько нюансов. Кроме согласия самого ребенка и родителей на такую ​​работу, школа должна обеспечить ряд условий:

Процесс уборки должен происходить в присутствии учителя, классного руководителя или медработника.

Дети должны быть в специальной одежде.

Уборка разрешается только влажная.

После уборки помещение необходимо проветрить.

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