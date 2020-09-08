В Тернополе составляют протоколы на руководителей школ и детсадов

Протоколы составили на трех заведующих садиков и директоров еще трех школ. Фото: pixabay.com

В Тернополе правоохранители составили 6 админпротоколов о нарушении карантинных правил в учебных заведениях. Их получили заведующие детсадов и руководители школ за прием детей.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Сергей Крета, передает "20 минут".

По словам Крета, протоколы составили на трех заведующих садиков и директоров еще трех школ. Говорит, учителя могут работать в стенах школы и проводить уроки онлайн, но ученикам там учиться запрещено.

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Несмотря на внесение Тернополя в красную зону, все в городе работает в обычном режиме. Школы и детские сады продолжают работу, в соответствии с решением от 4 сентября, принятым во время заседания городского оперативного штаба по противодействию распространению Covid-19. Тернополь, Ивано-Франковск и некоторые другие города подали в Окружной административный суд Киева иск на правительство. Требуют отменить "незаконные" карантинные ограничения.