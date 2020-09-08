Учительница украла 8 школьных ноутбуков

Учительница крала и продавала школьное имущество. Фото: tsn.ua

В городе Херсон обвиняют учительницу, присвоившую школьное имущество на сумму более 80 тысю грн. Женщина продавала школьные ноутбуки и видеопроектор. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

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"В период 2019-2020 годов, работая учителем в одной из общеобразовательных школ Херсона, женщина присвоила и продала 8 ноутбуков и 1 видеопроектор из школьного класса", - говорится в сообщении.

На имущество обвиняемой наложили арест. Женщине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности до 3 лет.

В Донецкой области полицейские задержали 31-летнюю учительницу биологии, присвоившую пенсии переселенцев на 500 тыс. грн. Женщина создала группу мошенников, использовавших коррупционные связи в банковских учреждениях.