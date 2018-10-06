"Должны давить на весь мир" - Геращенко получила письма от Сущенко и Сенцовf

Олегу Сенцов угрожали принудительным кормлением

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе в минских переговорах Ирина Геращенко в пятницу получила письма от политзаключенных Олега Сенцова и Романа Сущенко.

Об этом она написала в Facebook.

"Сегодня я получила два письма. Из нескольких предложений. Одно написано такой слабой рукой, что надо разбирать слова и буквы.

От Романа Сущенко и Олега Сенцова. Мне передали их адвокаты и родные политзаключенных. Это личные письма. Написаны очень сильными людьми, которые верят в Украину. За это и осуждены.

Романа на днях отправят по этапу, и никто не знает куда. Мы с Ромой земляки, черкащане, нас связывает общая профессия. Я хорошо знаю Рому и десятки раз давала ему комментарии. На моем столе стоит его картина - нарисована шелухой и соком свеклы в Лефортово.

С Олегом мы, наверное, пересекались на Майдане, но я не помню, это были бурные дни, калейдоскоп прекрасных людей и лиц.

Мы должны вытянуть Олега, Романа, всех наших. Должны утроить усилия, давить на весь мир, чтобы их вытащить. И ребят из Донецка и Луганска тоже", - написала Ирина Геращенко.

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О содержании писем она не сообщила.

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов написал заявление о прекращении голодовки в присутствии адвокатов.