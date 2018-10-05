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пятница, 05 октября 2018 11:26

Сенцов писал заявление о прекращении голодовки в присутствии адвокатов - Кремль

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Сенцов писал заявление о прекращении голодовки в присутствии адвокатов - Кремль
Олег Сенцов объявил о прекращении голодовки в присутствии адвокатов, заявили в Кремле / фото Радио Свобода

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов написал заявление о прекращении голодовки в присутствии адвокатов.

Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

"Руководство Федеральной службы исполнения наказаний меня сегодня утром проинформировало о том, что Олег Сенцов написал заявление о прекращении голодовки. Он это заявление написал в присутствии своих адвокатов", - сказал Федотов

"Я не могу это не приветствовать, считаю, что это очень правильно, очень разумное решение. Борьба за свои права - это дело святое, но совсем необязательно для этого ставить под угрозу свою жизнь и здоровье", - отметил глава СПЧ .

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Он подчеркнул, что есть другие способы борьбы за свои права, прежде всего, правовые.

"Я уверен, что сейчас те врачи, которые поддерживали здоровье Олега Сенцова во время этой длительной, многомесячной голодовки, помогут ему в процессе выхода из нее, это очень непростой период, очень тяжелый, и я хочу, чтобы он прошел максимально безболезненно" , - сказал Федотов.

Утром 5 октября украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

"Голодовка официально прекращена. Олег Сенцов принимает пищу. Пока это диетическое питание, так как большая нагрузка на организм может быть опасной для здоровья", - сказал Максименко.

"Интерфакс"
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Дата
05
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