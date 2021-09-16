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четверг, 16 сентября 2021 15:33

До конца недели Украину накроют дожди и похолодание
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С 17 сентября Украину накроют дожди и похолодание.

Такая погода продержится все выходные, сообщает Укргидрометцентр.

Дожди с грозами ожидаются в пятницу в столице, западных и северных областях. Дневная температура воздуха установится в пределах +16...24°С. Ночью прогнозируют +5...13°С.

В субботу резкое похолодание придет в западные, северные и центральные области. Там температура воздуха днем опустится до +13...17°С. Ночью столбики термометров покажут +8...14°С. Дожди и грозы 18 сентября ожидаются в большинстве областей. Осадки обойдут только Луганскую и Донецкую области.

17 сентября Украину накроют дожди
Фото: meteo.gov.ua
Дожди и грозы 18 сентября ожидаются в большинстве областей
Дожди 19 сентября обойдут стороной только Одесскую область

В воскресенье на западе температура воздуха днем опустится до +10°С. В то же время на востоке ожидается жара. Дожди 19 сентября не затронут лишь Одесскую область.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.

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